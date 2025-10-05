نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة «زاد العزة» الـ45 إلى غزة محمّلة بـ3600 طن من المساعدات الإنسانية في المقال التالي

دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، القافلة رقم 45 من قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محمّلة بنحو 3600 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني وتنسيق تدفق المساعدات إلى القطاع.

وتضم القافلة الجديدة نحو 3300 طن من السلال الغذائية والدقيق، بالإضافة إلى أكثر من 300 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتقديم الدعم الغذائي والصحي لسكان القطاع المتضررين.

وكانت مبادرة «زاد العزة» قد انطلقت في 27 يوليو الماضي، بإشراف الهلال الأحمر المصري، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، من بينها الإمدادات الغذائية، الدقيق، ألبان الأطفال، المستلزمات الطبية، الأدوية العلاجية، مستلزمات العناية الشخصية، وكميات من الوقود.

ويؤدي الهلال الأحمر المصري دوره كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، حيث يتواجد على الحدود منذ بداية الأزمة، في وقت لم يُغلق فيه معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا. كما يواصل الهلال الأحمر جهوده من خلال مراكزه اللوجستية المنتشرة، وبمشاركة أكثر من 35 ألف متطوع، لتأمين وصول المساعدات التي تجاوزت نصف مليون طن منذ اندلاع الأزمة.

