الرئيس السيسى: روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلًا بعد جيل

أحمد جودة - القاهرة - خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر الكيان العسكري، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي التهنئة إلى جموع الشعب المصري العظيم، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، تقديرًا لتضحياتهم وبطولاتهم التي سطروا بها أنصع صفحات المجد في تاريخ الأمة.

إشادة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد بجهود القوات المسلحة المصرية في دعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، مؤكدًا دورها الوطني في حماية مقدرات الدولة وصون حدودها، فضلًا عن إسهاماتها في تعزيز التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

استعراض مهام القوات المسلحة وخططها المستقبلية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، استعرض خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة وما تقوم به من أدوار محورية في حماية حدود الدولة، إلى جانب التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية في شتى القطاعات.

الرئيس السيسي يوجه التحية لشهداء الوطن ويؤكد: نصر أكتوبر ملحمة خالدة

واختتم السفير الشناوي تصريحاته بالإشارة إلى أن الرئيس السيسي وجّه التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار، مؤكدًا أن روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصري جيلًا بعد جيل، باعتبارها رمزًا للعزيمة والإصرار والإرادة الصلبة التي لا تعرف المستحيل.

وشدد الرئيس على أن ما تنعم به مصر اليوم من أمن واستقرار وازدهار ما كان ليأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين جسّدوا أسمى معاني الفداء والتضحية من أجل عزة الوطن وكرامته.