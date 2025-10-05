أخبار مصرية

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

أحمد جودة - القاهرة - إحتفالاً بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

أناب الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم خلال المراسم المحافظين ومديرى الأمن للمحافظات التى تقع بنطاق المسئولية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة ، 

وذلك بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

 

