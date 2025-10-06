نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي في حماس: المباحثات غير المباشرة ستناقش آليات وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال قيادي في حركة حماس، إن المباحثات غير المباشرة ستناقش آليات وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الأسرى.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".