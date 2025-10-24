نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح والاتفاق في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مع نظيره فريق الاتفاق اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر في لقاء هام بينهم بستاد الفتح ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري السعودي.

موعد مباراة الفتح والاتفاق

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الاتفاق والفتح مساء الجمعة في تمام الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتفاق

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.