موعد مباراة الفتح والاتفاق في الدوري السعودي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مع نظيره فريق الاتفاق اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر في لقاء هام بينهم بستاد الفتح ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري السعودي.

موعد مباراة الفتح والاتفاق

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الاتفاق والفتح مساء الجمعة في تمام الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتفاق

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

