نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح والاتفاق في الدوري السعودي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مع نظيره فريق الاتفاق اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر في لقاء هام بينهم بستاد الفتح ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري السعودي.
موعد مباراة الفتح والاتفاق
وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الاتفاق والفتح مساء الجمعة في تمام الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:45 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتفاق
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.