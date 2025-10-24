نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة الزمالك وديكيداها اليوم الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، على استاد السلام الدولي.

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في مباراة الذهاب بستة أهداف دون رد، ما جعله يقترب من التأهل لدور المجموعات. ويسعى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، لمنح بعض اللاعبين الأساسيين راحة وتجربة عدد من العناصر الجديدة استعدادًا للمواجهات المحلية والقارية المقبلة.

ويشهد تشكيل الزمالك اليوم عودة الثنائي عبدالله السعيد ومحمود بنتايج بعد تعافيهما من الإصابة، فيما يسعى الفريق لتقديم أداء يرضي جماهيره. في المقابل، يدخل ديكيداها المباراة أملًا في تقديم أداء جيد رغم صعوبة تعويض الخسارة الثقيلة التي تلقاها في مباراة الذهاب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها اليوم



يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد قناة on sports 1 hd، بينما سيكون معلق اللقاء هو محمد الشاذلي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها



ستنطلق صافرة البداية للمباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على استاد السلام الدولي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام ديكيداها:



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع – عبدالله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: أحمد حمدي – عمرو ناصر – ألفينا بيزيرا



الزمالك يدخل بثقة وتجهيز للبدلاء



يدخل الزمالك اللقاء بثقة كبيرة بعد نتيجة الذهاب المريحة، ويسعى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق لاستغلال المباراة في تجربة عدد من اللاعبين البدلاء والاطمئنان على جاهزية العائدين من الإصابة، وعلى رأسهم عدي الدباغ وعبدالله السعيد، استعدادًا للمواجهات المقبلة، وأهمها مباراة البنك الأهلي في الدوري المصري يوم الخميس القادم.

كما يدرس الجهاز الفني إراحة الحارس محمد صبحي لتفادي الإرهاق، والدفع بمحمد عواد بدلًا منه، مع منح فرصة المشاركة لبعض العناصر الشابة مثل محمد السيد وسيف جعفر واللاعب الكيني بارون أوشينج.

الجزيري يقود الهجوم



من المنتظر أن يبدأ التونسي سيف الدين الجزيري اللقاء في مركز المهاجم الأساسي بعد مشاركته كبديل في مباراة الذهاب، مع احتمالية الدفع بالأنجولي شيكوبانزا في مركز الجناح أو المهاجم الثاني بدلًا من أحمد شريف، في إطار سعي الجهاز الفني لتنويع الحلول الهجومية ومنح الصفقات الجديدة فرصة أكبر للانسجام.