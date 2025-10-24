نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصبروط يشهد احتفالية اليوم العالمي للفتاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية سيدة مصر الأولي السيدة انتصار السيسي، شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة احتفالية اليوم العالمي للفتاة، التي نظمتها المديرية، بمشاركة فتيات مبادرة ريحانة، بمركز شباب ميت عقبة برئاسة محمود دعبس المدير التنفيذي للمركز حيث اقيم الحفل

أقيم الحفل برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، الدكتورة هبة عيسى مدير إدارة تنمية النشء، وإسلام ياسين مدير إدارة شباب العجوزة، أميرة أبو النجاح معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب، وشيرين الجارحي معاون وكيل الوزارة لشؤون الرياضة.

بدء الحفل بعرض فريق ريحانه،الزهرات والمرشدات بالمركز، حيث قدموا عرضًا ترحيبيًا مميزًا، أعقبه تفقد الدكتور الصبروط للأنشطة الرياضية للبنات في مجالات الكاراتيه وكرة القدم النسائية فريق مركز شباب الجيزة وكرة اليد بالمركز.

كما تفقد الصبروط معرض المنتجات والمشغولات اليدوية الذي نظمته شعبة التأهيل المهني بمركز شباب بشتيل، والذي ضم نماذج متنوعة من الأعمال اليدوية والإبداعات الفنية التي أبرزت مهارة الفتيات وإبداعهن في مجالات الحرف اليدوية والمشغولات الفنية.

وتضمن الحفل جلسة قدمت خلالها فتيات "ريحانة" عرضًاتحت عنوان "ريحانة تتحدث عن نفسها " حول الدور الريادي للمرأة المصرية ومشاركتها الفاعلة في المجتمع، مع استعراض نماذج مضيئة لسيدات مصريات متميزات في مختلف المجالات مثال سميره موسى

من جانبه أعرب الدكتور محمود الصبروط عن سعادته البالغة بمشاركة الفتيات في يومهن العالمي، مؤكدًا اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بدعم الفتاة المصرية وتمكينها، من خلال البرامج والأنشطة الهادفة داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

وأشار الصبروط إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة تتيح للفتيات التعبير عن ذواتهن وتنمية مهاراتهن ومواهبهن والمشاركة بفاعلية في خدمة المجتمع، مشددًا على أن الفتاة المصرية شريك أساسي في بناء الوطن وصناعة مستقبله.