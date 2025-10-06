نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة 14 الإسرائيلية: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ومبعوثا ترامب لن ينضموا إلى الوفد الإسرائيلي المتوجه إلى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومبعوثا ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لن ينضموا إلى الوفد الإسرائيلي المتوجه إلى مصر.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".