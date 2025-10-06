نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو يؤكد في نقاشات داخلية أن الجيش الإسرائيلي لن يبدأ الانسحاب من غزة قبل عودة آخر رهينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد في نقاشات داخلية أن الجيش الإسرائيلي لن يبدأ الانسحاب من غزة قبل عودة آخر رهينة.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".