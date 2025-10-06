عاجل- يديعوت أحرونوت: المصريون يسخرون من إسرائيل لاستضافة وفدها تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر

أحمد جودة - القاهرة - سخرية واسعة على مواقع التواصل من توقيت زيارة الوفد الإسرائيلي لمصر

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وخاصة في مصر، سخروا من تزامن زيارة الوفد الإسرائيلي إلى شرم الشيخ مع احتفالات المصريين بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأوضحت الصحيفة أن الوفدين الإسرائيلي والأمريكي وصلا إلى مصر اليوم الإثنين، ضمن مباحثات تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة وفد من حركة حماس، وبرعاية مصرية وقطرية.

المصريون يصفون التوقيت بـ "الصفعة الرمزية لإسرائيل"

وأضاف التقرير أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلًا كبيرًا مع هذا الحدث، إذ اعتبر الكثير من النشطاء أن استضافة الوفد الإسرائيلي في يوم ذكرى الهزيمة التاريخية لإسرائيل عام 1973 تحمل دلالات رمزية قوية وتعد “رسالة مصرية غير مباشرة”.

وأشار بعض المعلقين – حسب الصحيفة – إلى أن “اختيار التوقيت ضربة معنوية لإسرائيل”، فيما دعا آخرون مازحين إلى أن “يبدأ الاجتماع في الساعة نفسها التي انطلقت فيها الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر”، أو أن “يُصطحب الوفد الإسرائيلي في جولة داخل سيناء كجزء من احتفالات النصر”.

تزامن لافت بين مفاوضات غزة وذكرى أكتوبر

وأوضحت “يديعوت أحرونوت” أن مصر أحيت اليوم الذكرى الثانية والخمسين لانتصار أكتوبر 1973 في وقت بدأت فيه المفاوضات في شرم الشيخ لإنهاء القتال في غزة، ما جعل الحدث محل اهتمام وسخرية على المنصات العربية التي رأت في التزامن "رمزية لا يمكن تجاهلها".