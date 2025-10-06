نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يحتفل بترجمات عالمية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تُعقد يوم الثلاثاء الموافق السابع من أكتوبر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ندوة احتفالية بمناسبة إطلاق سبع ترجمات عالمية لكتابي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"، وتُعقد الندوة بالتعاون مع دار "نهضة مصر"، ناشر الكتابين.

جديرٌ بالذكر أن الكتابين قد تُرجما إلى سبع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإيطالية والرومانية والإسبانية.