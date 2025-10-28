نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة قيادات الإدارة المحلية السنوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لعام 2025، والتي من المقرر الإعلان عنها غدًا في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة في مواقع العمل بالمحليات.

تفاصيل الحركة:



• شملت الحركة (162) قيادة محلية على مستوى الجمهورية.

• نقل وتعيين (15) سكرتير عام وسكرتير عام مساعد.

• شملت الحركة (134) رئيس مركز ومدينة وحي.

• استبعاد (15) قيادة محلية لم تحقق المستوى المطلوب في الأداء.

توجيه من وزيرة التنمية المحلية:

“الحركة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء في الوحدات المحلية، ودعم الكفاءات القادرة على تحقيق رضا المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط في العمل التنفيذي.”