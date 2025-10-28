أخبار اليمن : صنعاء .. محاكمة 30 متهماً في 7 قضايا فساد

صنعاء .. محاكمة 30 متهماً في 7 قضايا فسادأقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 30 متهماً في سبع قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 188 مليوناً و950 ألف ريال، فيما تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير واستغلال النفوذ إضافة إلى التلاعب بالمخططات العامة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات اللازمة.

وأكد أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد، وتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بهذه الذكرى فيما يخص الهيئة.

كما قرأ المجلس الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن الوطن ونصرة غزة وفلسطين في أشرف وأقدس معركة على طريق القدس.