نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد رفيع من مقاطعة سيتشوان الصينية مجالات التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وفدًا رفيع المستوى من مقاطعة سيتشوان الصينية، لبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الإدارة المحلية والبيئة والاستثمار والتدريب، بحضور قيادات المقاطعة وعدد من مسئولي الوزارة.

بحث فرص الاستثمار الصيني في المحافظات المصرية ودعم الشركات الراغبة في العمل بمصر.

الاتفاق على توسيع برامج التدريب والتبادل التعليمي للكوادر المحلية.

مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة ضمن مبادرة الحزام والطريق.

حجم التبادل التجاري بين المقاطعة ومصر بلغ 1.7 مليار يوان صيني في 2024.

رحبت الدكتورة منال عوض بكافة المقترحات التي تم استعراضها خلال اللقاء، مؤكدة حرص الوزارة على دعم التعاون مع مقاطعة سيتشوان وجمعية رجال الأعمال المصرية الصينية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

