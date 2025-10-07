العالم اليوم - مصر.. استمرار المباحثات بشأن غزة وسط أجواء "إيجابية"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. استمرار المباحثات بشأن غزة وسط أجواء "إيجابية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 02:16 صباحاً - أفادت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، بأن المباحثات بشأن غزة والتي تجري في مدينة شرم الشيخ المصرية مستمرة وسط أجواء إيجابية.

وأكدت المصادر، استمرار اللقاءات في وقت لاحق، الثلاثاء، بين الوسطاء وحمـاس بشرم الشيخ وسط أجواء إيجابية.

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد قال، ليلة الثلاثاء، إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بشأن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل المتعلقة بغزة.

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي، أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات، لكن الأولوية تبقى لإطلاق سراح الرهائن، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.

وأضاف ترامب: "حركة حماس وافقت على أمور مهمة جدا"، متابعا: "أعتقد أننا نحرز تقدما هائلا".

وأكد ترامب أن "هناك فرصا جيدة لعقد صفقة، وهي فرصة لعقد سلام دائم، ليس محصورا في غزة فقط، وإنما يمتد إلى نطاق الشرق الأوسط، وإلى كل دول العالم الإسلامي".

وقال ترامب: "أتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا، بذلنا جهودا غير مسبوقة في هذا الملف لتحقيق هذا الهدف".