نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نعيم قاسم: أبناء نصر الله من المقاتلين لن يمكّنوا إسرائيل من تحقيق أهدافها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن "أبناء الأمين العام الراحل حسن نصر الله من المقاتلين، لن يمكّنوا إسرائيل من تحقيق أهدافها".

وفي كلمة له خلال فعالية "إيران المتضامنة" التي أقيمت في طهران، قال نعيم قاسم: "نستذكر السيد حسن نصر الله الذي ملأ الدنيا بإيمانه وولايته وتضحياته"، معتبرا أن "الانتصارات ضد إسرائيل كانت على يدي السيد نصر الله بحمد الله، والأهم أنه بنى مجتمعا مقاوما وبنى شعبا مجاهدا ومقاومين أشداء يعملون في سبيل رفع راية الحق".

وأوضح قاسم أن "السيد نصر الله شهيد فلسطين وشهيد شعلة المقاومة في المنطقة والعالم ومعه السيد الهاشمي (أمين عام "حزب الله" الراحل هاشم صفي الدين) الذي كان مساعدا وعاملا ومضحيا وهو شريك في الانجازات".

وأضاف أمين عام "حزب الله": "النتاج الذي رأيناه في لبنان والمنطقة هو من نبع الولاية ومن عطاءات الإمام الخامنئي (المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي) على نهج الإمام الراحل الخميني (مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية)".

واستطرد نعيم قاسم: "خضنا معركة "أولي البأس" (الحرب الأخيرة ضد إسرائيل) وكانت معركة صعبة ومعقدة جدا لكننا خرجنا منها بقوة وعزيمة وثبات واستمرار ونحن مستمرون إن شاء الله".

وتابع قاسم: "أبشركم أن أبناء السيد نصر الله هم من المجاهدين الأبطال ولن يمكّنوا إسرائيل من تحقيق أهدافها.. نحن أقوياء بتوفيق الله تعالى والشكر كل الشكر للدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران".

وأكمل الأمين العام لـ "حزب الله": "أهنئ إيران الإسلام على الصمود الأسطوري الذي حصل في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي، وأنتم أعطيتم نموذجا للدنيا كيف تواجهون ببركة قيادة الإمام الخامنئي"، مردفا: "انتصار إيران يسجل في الحاضر والتاريخ ونحن نعلم أن إيران تدفع الأثمان لأنها تقف مع الحق والمقاومة وفلسطين ودول العالم التي تحتاج إلى دعم".

هذا وأقیمت فعالیة "إیران المتضامنة" اليوم الثلاثاء (7 أکتوبر) فی حسینیة الإمام الخمیني، والتي "تجسد مسیرة التضامن الإنساني للشعب الإیراني من مواجهة جائحة کورونا حتى معرکة "طوفان الأقصى" والحرب التي استمرت 12 یوما" مع إسرائيل.

وشارك فی الفعالیة "عائلات شهداء الحرب الأخیرة، وعدد من النشطاء فی العمل الجهادي والإغاثي، وشخصیات من محور المقاومة، إلى جانب المساهمین في حملة إیران المتضامنة"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.