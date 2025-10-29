نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي بمطار القاهرة الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، الذي وصل إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

مراسم استقبال رسمية في مطار القاهرة الدولي

أُقيمت لرئيس الوزراء الكويتي مراسم استقبال رسمية فور وصوله مطار القاهرة، تضمنت عزف السلامين الوطنيين لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، ثم استعراض حرس الشرف بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وشارك في مراسم الاستقبال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير غانم صقر علي شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر.

مباحثات موسعة لتعزيز التعاون بين البلدين

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح غدًا جلسة مباحثات موسعة، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وتأتي الزيارة في إطار التشاور المستمر بين القيادتين المصرية والكويتية، وتأكيدًا على عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وحرص الجانبين على تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.