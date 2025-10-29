نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تطلق منظومة الخدمات المميكنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فعاليات تدشين منظومة الخدمات المميكنة بالجامعة بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في احتفالية شهدت حضور الدكتور إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات إي فاينانس، وعدد من القيادات الجامعية والتنفيذية وممثلي الشركة.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني، تلاه عرض فيلم تعريفي عن جامعة حلوان، ثم فيلم آخر يسلط الضوء على الخدمات المميكنة الجديدة التي أطلقتها الجامعة ضمن خطتها الشاملة للتحول الرقمي. وأعقب ذلك كلمات رسمية لكل من الدكتور إبراهيم سرحان والدكتور السيد قنديل، تلاهما انعقاد جلسة نقاشية موسعة تناولت محاور تطوير الخدمات الإلكترونية وآليات تطبيقها داخل الجامعة، وأثرها في رفع كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي.



وفي كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها تحديات العصر الحديث وسرعة التطور التكنولوجي المتلاحق، مشيرًا إلى أن الجامعة تسابق الزمن بخطوات واثقة نحو تحقيق التحول الكامل إلى جامعة ذكية من الجيل الرابع، تمتلك منظومة رقمية متكاملة تسهم في تطوير بيئة العمل الجامعي وتقديم خدمات عصرية متقدمة.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار خطة طموحة لتحديث البنية التحتية الرقمية بالجامعة، وتوفير خدمات إلكترونية متطورة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات التعليمية. وأشار إلى أن ما تحقق من إنجاز خلال فترة وجيزة يُعد نتاج عمل جماعي متكامل يجمع بين رؤية الجامعة الأكاديمية وخبرة شركاء النجاح في القطاع التكنولوجي.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا هو استثمار في المستقبل، وأن الشراكة مع شركة إي فاينانس تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع التكنولوجي، مؤكدًا أن التطور في مجال التحول الرقمي يسير بوتيرة متسارعة، مما يتطلب دعمًا مستمرًا وتفاعلًا فعّالًا من جميع أفراد المجتمع الجامعي مع التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه اليوم.

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور السيد قنديل خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إي فاينانس، على جهوده الكبيرة في إنجاح هذا المشروع الرائد، كما وجّه الشكر إلى البنك العربي على دعمه ومساهمته في تعزيز منظومة التحول الرقمي، وإلى جميع أعضاء فريق التحول الرقمي بجامعة حلوان الذين عملوا بإخلاص وجهد متواصل لتحقيق هذه النقلة النوعية داخل الجامعة.



من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إي فاينانس، أن رحلة التعاون مع جامعة حلوان لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت ثمرة مصابرة وجهد متواصل استمر على مدار ثلاث سنوات، بهدف تحويل الإجراءات الورقية داخل الجامعة إلى أنظمة مميكنة بالكامل تسهم في تحقيق التحول الرقمي المنشود. وأكد أن عملية الميكنة تحتاج إلى رؤية واضحة وإصرار متواصل حتى تصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي، مشيرًا إلى أن الشركة عملت على تطوير منظومة رقمية متكاملة تستوعب التطورات التكنولوجية الحديثة وتناسب استخدامات الشباب سواء عبر الهواتف الذكية أو الحواسيب المحمولة أو الإنترنت.

وأضاف سرحان أن ما تشهده جامعة حلوان اليوم من اكتمال هذه المنظومة يُعد خطوة مهمة في طريق التحول الرقمي والشمول المالي، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل. وأعرب عن فخره بالتعاون مع جامعة حلوان بوصفها مؤسسة عريقة، قائلًا إن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع الأكاديمي والتكنولوجي لتقديم خدمات تسهّل حياة الطلاب وتخدم المجتمع الجامعي.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على دعمه المستمر ورؤيته المتقدمة في تنفيذ هذا المشروع الرائد، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستكون الأهم، وهي تفاعل الطلاب مع التطبيق الجديد لضمان استدامة منظومة التحول الرقمي داخل الجامعة، تمهيدًا لتعميم التجربة في مختلف الجامعات المصرية.



وفي إطار فعاليات الاحتفالية، عُقدت جلسة نقاشية ثرية تناولت آليات التطبيق العملي للمشروع وأبرز ملامح المنظومة الرقمية الجديدة بجامعة حلوان، بحضور نخبة من ممثلي الجامعة وشركة إي فاينانس، وأدارها الدكتور عمرو السيد، مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة. وأوضح الدكتور عمرو أن الهدف من المشروع هو بناء تجربة جامعية رقمية متكاملة تضع الطالب في قلب منظومة التطوير، مشيرًا إلى أن التطبيق الإلكتروني الجديد سيسمح للطلاب بإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، بدءًا من التسجيل وحتى التخرج، مع إمكانية متابعة الجداول والنتائج وسداد الرسوم إلكترونيًا، والتواصل المباشر مع إدارات الجامعة عبر قنوات رقمية مؤمنة.

وأكد المتحدثون أن المشروع يجسد مفهوم “الجامعة الذكية” من الجيل الرابع، ويعكس التزام جامعة حلوان بتبني أحدث التقنيات في إدارة الخدمات الأكاديمية والإدارية، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، ويمثل نموذجًا رائدًا للشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع التكنولوجي الوطني.

واختُتمت الجلسة برسالة تحفيزية وجهها الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، إلى طلاب حلوان، مؤكدًا أنهم شركاء النجاح الحقيقيون في رحلة التحول الرقمي، قائلًا: «التطبيق صُمم من أجلكم، ونريد من كل طالب أن يكون جزءًا من رحلة التطوير، لأن جامعة حلوان لا تكتفي بتقديم خدمات رقمية، بل تسعى إلى بناء جيل رقمي واعٍ قادر على قيادة التغيير في المجتمع».

وبهذا التدشين، تواصل جامعة حلوان خطواتها الثابتة نحو التحول إلى جامعة رقمية رائدة ترسخ مكانتها كواحدة من الجامعات الذكية في مصر.