نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: البلد الذي لا دين له ولا إيمان من الصعب أن يكون وطنًا صالحًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "البلد الذي لا دين له ولا إيمان ولا إله من الصعب أن يكون بلدا صالحا".

وأضاف ترامب للصحفيين أثناء رده على أسئلة في المكتب البيضاوي أنه "لا يوجد في الواقع سبب لأن يكون الإنسان صالحا"، إلا من أجل "إثبات صلاحه أمام الله" والوصول إلى ما سماه "الخطوة التالية".

كما قال: "نحن نتعامل كما تعلمون مع مختلف الأديان، كما نتعامل مع العديد من المعتقدات، ولطالما شعرت أنه إذا لم يكن لدى أي بلد دين، أو إيمان، أو إله، فسيكون من الصعب جدا أن يكون بلدا صالحا".

وأدلى ترامب بهذه التعليقات أثناء حديثه عن مبادرته "أمريكا تصلي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن توجيهاته الجديدة لوزارة التعليم لحماية الصلاة في المدارس الحكومية، وذلك خلال خطاب ألقاه في جلسة استماع لجنة الحريات الدينية في البيت الأبيض أوائل شهر سبتمبر.