تعرف على حركة تنقلات بين مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتضمنت الحركة تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدد من الكفاءات، في إطار حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

وذلك الحركة على النحو التالي:

وشملت الحركة التي اعتمدها المحافظ، بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضخ دماء جديدة بواقع 23.8% من القيادات التعليمية، وتدوير 11.9% بين مناصب المدير والوكيل، وتصعيد 16.6% من وكلاء الإدارات إلى مديري إدارات، وذلك في إطار سياسة التدوير الوظيفي وتجديد التكليف، مع احتفاظ 47.6% من القيادات بمواقعهم الحالية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الحركة تأتي في ضوء خطة الدولة لتطوير التعليم وتحسين كفاءة الجهاز الإداري، مشددًا على أن اختيار القيادات تم وفقًا لمعايير الكفاءة والانضباط وتحمل المسؤولية، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بأبناء المحافظة.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة تسلّم القيادات الجديدة لمواقعها ومباشرة مهامها، مع متابعة انتظام العملية التعليمية والمرور الدوري على المدارس لضمان سير العمل بكفاءة وانتظام.