الأهلي يعلن غياب حسين الشحات 7 أسابيع لإصابته.بمزق في وتر الخلفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - أعلن النادي الأهلي، غياب جناحه حسين الشحات لمدة 7 أسابيع بشكل مبدئى قابلة للزيادة، بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب تعرضه لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية ويستكمل اللاعب البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل، بحسب ما صرح به الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الشحات تعرض للإصابة خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية الأخيرة، ولم يستطع اللاعب إكمال االقاء، و خرج على إثرها من الشوط الأول.

واستقر الجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس على تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين للتدرب مع الفريق الأول بالتنسيق مع وليد سليمان مدير قطاع الناشئين، لتعويض الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق بسبب الغيابات الكثيرة، نظرا لانضمام عدد كبير من اللاعبين إلى منتخب مصر الأول والمنتخب الثاني ومنتخب الشباب.

واستدعى منتخب مصر الأول 8 لاعبين كل من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه، وأحمد زيزو، بينما يضم المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان، المشارك في كأس العرب كل من محمد شريف، ياسين مرعي، ومحمد مجدي أفشة.

كما يغيب الأجانب المحترفون المنضمون لمنتخبات بلادهم، وهم جينيك جراديشار، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، وأشرف بن شرقي، فيما يغيب 5 لاعبين للإصابة وهم أشرف داري، كريم فؤاد، حسين الشحات، أحمد رضا، وإمام عاشور، كما يغيب ثنائي فريق الشباب محمد عبدالله وأحمد عابدين لمشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العالم بشيلي.