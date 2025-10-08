منتخب مصر يتحرك لملعب العربي الزوالي استعدادا لمواجهة جيبوتي في تصفيات كاس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - تحرك أتوبيس منتخب مصر إلى ملعب العربى الزوالى بالمغرب، استعدادا لمواجهة جيبوتى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر الأول مع نظيره جيبوتي في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي يتصدرها الفراعنة بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز على جيبوتي في المباراة التي تجمعهما في السابعة مساء اليوم بمدينة "الدار البيضاء" المغربية، من أجل بلوغ كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ويطمح حسام حسن لتكرار إنجاز الراحل محمود الجوهري الذي قاد منتخب مصر للصعود إلى بطولة كأس العالم 1990 التي أقيمت في إيطاليا، حيث سيكون حسام حسن ثاني مدرب مصري ينجح في الوصول إلى المونديال.

وكان الاسكتلندي جيمس ماكراي قاد منتخب مصر للوصول إلى بطولة كأس العالم 1934، بينما قاد الأرجنتيني هيكتور كوبر المنتخب الوطني للوصول إلى بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وكان حسام حسن استدعى 24 لاعباً لقائمة منتخب مصر استعداداً لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.