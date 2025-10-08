نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتر جديد في القدس.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويدعو لـ«نصر كامل» على حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد جديد يهدد بتأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأربعاء، على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن بن غفير أدى الصلاة داخل الحرم القدسي الشريف، في خطوة وُصفت بأنها استفزازية ومخالفة للوضع التاريخي القائم، الذي يسمح للمسلمين وحدهم بأداء الصلوات داخل المسجد الأقصى، فيما يُسمح لليهود بالزيارة دون ممارسة الشعائر الدينية.

وفي مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي، قال بن غفير إن إسرائيل تحقق “نصرًا في جبل الهيكل” – في إشارة إلى الحرم القدسي – مضيفًا أن “اليوم ننتصر في جبل الهيكل، وسننتصر في غزة بتدمير حماس وإعادة الرهائن”. كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحقيق نصر كامل على حركة حماس.

من جهتها، نددت حركة حماس بالزيارة، ووصفتها بأنها “اقتحام متعمد واستفزازي”، مؤكدة في بيان رسمي أن ما قام به بن غفير “يعكس العقلية الفاشية لحكومة الاحتلال” ومحاولتها المستمرة “المسّ بحرمة الأقصى ومشاعر المسلمين حول العالم”.

ويأتي هذا التطور في ظل توترات متصاعدة في القدس والضفة الغربية، مع تزايد الدعوات الفلسطينية والعربية إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات قد يشعل جولة جديدة من التصعيد في المنطقة.