نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تضع شروطًا على أبناء قرى لبنان الجنوبية الحدودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام لبنانية، مساء الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي وضع شروطا على أبناء القرى الجنوبية الحدودية للسماح لهم بقطاف الزيتون والأعمال الزراعية الأخرى.

وطلب الجيش الاسرائيلي من أبناء القرى الجنوبية الحدودية الحصول على تصاريح مسبقة عبر "اليونيفيل".

وتتضمن الشروط الاسم الثلاثي للشخص المعني بالقطاف، وموقع الأرض الزراعية، ونوع العمل المطلوب (قطاف، تشحيل، حراثة، قص أو نقل حطب)، وعدد العاملين المشاركين.

كما اشترط الجيش الإسرائيلي إدراج رقم هاتف للتواصل، وصورة للسيارة التي ستتواجد في موقع العمل.