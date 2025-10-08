الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة مفاجئة ولكنها حاسمة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل شامل في نظام أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي المطوّر، حيث تم تحويل حالة فئة كبار السن بالكامل من "غير مؤهل" أو "تحت الدراسة" إلى “مؤهل” بشكل مباشر . وجاء هذا القرار مصحوبًا بإزالة جميع الاعتراضات السابقة تلقائيًا، في خطوة تُعد من أبرز التحسينات التقنية والإدارية التي تمس شريحة واسعة من المستفيدين في المملكة، والوزارة شددت على أن الهدف من هذا التعديل هو ضمان استمرار صرف المعاش الشهري دون انقطاع، خاصة لفئة كبار السن التي تُعد من الفئات الأشد احتياجًا، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ بعض الخطوات الأساسية حتى لا يتأخر صرف الراتب القادم المقرر في شهر نوفمبر صمضطر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحويل كبار السن إلى “مؤهل” في الضمان الاجتماعي المطور.. الموارد البشرية توضح تفاصيل الصرف في نوفمبر

أوضحت الوزارة أن جميع المستفيدين من كبار السن الذين ظهرت حالتهم مسبقًا “غير مؤهل” أو “تحت الدراسة” تمت إعادتهم تلقائيًا إلى فئة “مؤهل”، ما يعني أن الدعم سيُصرف لهم في حال كانت بياناتهم مكتملة ومحدثة.

إلا أن الوزارة أكدت أن هذا الإجراء لا يُغني عن ضرورة تحديث بيانات السكن في الملف الموحد عبر بوابة الضمان الاجتماعي، وهي خطوة أساسية لاستمرار الأهلية وضمان الصرف المنتظم.

وقالت الوزارة في بيانها الرسمي إن النظام الجديد يعمل بشكل آلي على دراسة حالات المستفيدين بشكل دوري، ما يعني أن تحديث البيانات أصبح جزءًا لا يتجزأ من استمرار الدعم.

طريقة تحديث بيانات السكن في الملف الموحد

دعت وزارة الموارد البشرية جميع المستفيدين، وخاصة فئة كبار السن، إلى تحديث بيانات السكن فورًا عبر المنصة الرسمية، موضحة الخطوات بشكل واضح وبسيط:

الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور عبر النفاذ الوطني الموحد.

اختيار الملف الموحد من القائمة الرئيسية.

التوجه إلى قسم بيانات السكن.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة في الخانات الفارغة.

التأكد من أن العنوان الوطني مطابق للمسجل في تطبيق توكلنا.

الضغط على خيار تأكيد المعلومات لحفظ التحديث.

أسباب إيقاف راتب الضمان الاجتماعي المطور

وفي الوقت ذاته، أوضحت وزارة الموارد البشرية أن هناك عدة حالات تؤدي إلى إيقاف الصرف أو تعليق الدعم مؤقتًا، وهي أسباب تُعتبر ضمن ضوابط البرنامج لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين فقط.

أهم هذه الأسباب جاءت كالتالي:

تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة سواء عن الدخل أو الحالة الاجتماعية أو السكن.

إخفاء مصادر الدخل أو عدم الإفصاح الكامل عن الممتلكات المالية أو العقارية.

عدم تحديث البيانات في حال تغيرت الحالة المعيشية أو مكان السكن.

التأخر في رفع المستندات المطلوبة أو تجاهل الطلبات الرسمية للتحديث.

وفاة المستفيد، وفي هذه الحالة يتم إيقاف الصرف مباشرة.

بلوغ دخل الأسرة الحد المانع للدعم وفقًا لما تحدده الوزارة شهريًا.

إقامة المستفيد في سجن أو دار رعاية حكومية أثناء فترة الإيداع.

إدخال بيانات دخل شهرية خاطئة أو غير دقيقة، مما يؤدي تلقائيًا إلى تعليق الدعم.

متى تتم دراسة الأهلية؟ ومتى ينزل الراتب؟