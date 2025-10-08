نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 58 % من الأمريكيين يرفضون إرسال الحرس الوطني في مدنهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف استطلاع رأي لرويترز-إبسوس، أن نحو 58% من الأمريكيين، بينهم 7 سبعة من كل 10 ديمقراطيين، ونصف الجمهوريين، يعتقدون أن على الرئيس دونالد ترامب إرسال قوات مسلحة لمواجهة التهديدات الخارجية فقط، في إشارة إلى الانزعاج مع تزايد نشر ترامب لقوات من الحرس الوطني في مدن أمريكية.

وأظهر الاستطلاع الذي أطلق بين الجمعة والثلاثاء، تراجع نسبة تأييد الرئيس الجمهوري إلى 40% أي أقل بنقطة مئوية واحدة عن استطلاع في أواخر سبتمبر، إذ تراجع تأييده بسبب طريقة تعامله مع الجريمة، وكلفة المعيشة للأسر الأمريكية.

وأُقيم الاستطلاع في الأيام التي تلت تصريح ترامب في اجتماع غير اعتيادي لمئات القادة العسكريين الذين استدعاهم من حول العالم إلى ولاية فرجينيا، بأن الولايات المتحدة تواجه "عدوًا من الداخل" وفي الوقت الذي ينشر فيه قوات مسلحة في دوريات بعدد متزايد من المدن التي يقودها الديمقراطيون.

ويقول القادة الديمقراطيون إن النشر له دوافع سياسية، وطعنوا في تحركات القوات في المحكمة، وهدد ترامب يوم الإثنين باللجوء إلى قانون مكافحة التمرد من القرن الـ18، لتجنب أي أحكام قضائية تقيد أوامره بإرسال قوات الحرس إلى المدن، رغم اعتراضات المسؤولين المحليين، ومسؤولي الولايات.