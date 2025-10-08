نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإماراتي يزور الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء دولة الكويت في "زيارة أخوية"، وفق ما أوردت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية.

وقالت الوكالة إن "بن زايد وصل والوفد المرافق إلى الكويت في زيارة أخوية، وكان على رأس مستقبليه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح".

وبحسب وكالة "الإمارات اليوم" بحث بن زايد مع الجابر الصباح خلال اجتماعهما في قصر بيان العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك ومستوى تطورهما خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأكد بن زايد والصباح دعم البلدين جميع المبادرات والمساعي الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإرساء السلام الشامل والعادل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.

وشدد الجانبان على ضرورة البناء على الاعترافات الدولية المتزايدة مؤخرا بالدولة الفلسطينية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق نحو السلام والاستقرار.

كما بحث الجانبان مسار العمل الخليجي المشترك مؤكدين حرص البلدين على دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.