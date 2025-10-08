الرئيس السيسي: نعمل على بناء جيل جديد داخل مؤسسات الدولة وفق معايير عادلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 08:25 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحياة داخل أكاديمية الشرطة تمثل نموذجًا متكاملًا لتأهيل وبناء الشخصية الوطنية المنضبطة، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي بالأكاديمية يبدأ بصلاة الفجر ويتضمن نظامًا يوميًا صارمًا يقوم على الانضباط ونمط الحياة الصحي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، إن المتدربين يتعلمون قيم النظام والانتماء والمواطنة الصالحة، ويتلقون محاضرات من مؤسساتهم الأصلية، مضيفًا: بعد ستة أشهر نرى بالفعل تغيراً واضحاً في سلوكهم وأدائهم، خاصة في وزارات مثل الخارجية والرقابة الإدارية التي أظهرت تميزاً كبيراً في تطبيق هذا النهج.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن وزارة الخارجية طلبت إضافة لغات جديدة إلى البرنامج التدريبي، وهو ما تم بالفعل، حيث أصبح الخريجون يتقنون ثلاث لغات ويقدمون أبحاثهم بلغة أجنبية، ما يعكس تطور الفكر وفاعلية التدريب.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن نجاح هذا المشروع لا يعتمد فقط على التدريب الأكاديمي، بل يحتاج أيضًا إلى تأهيل نفسي وقبول مؤسسي للفكرة داخل الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو بناء جيل جديد يدخل مؤسسات الدولة بمعايير موحدة وعادلة، يملك القدرة على العمل والانضباط والإنتاج بروح وطنية خالصة.