بعد مرور 30 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على جيبوتى بهدفي صلاح وعادل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 08:25 مساءً - مرت 30 دقيقة من مباراة منتخب مصر ونظيره جيبوتي، والتي تجمع المنتخبين، اليوم، الأربعاء، بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد، على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 8 بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك، وفي الدقيقة 14 تمكن صلاح من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من تريزيجيه خلف مدافعي جيبوتي.

وجاء تشكيل المنتخب الوطني ضد جيبوتي: في حراسة محمد الشناوي، وفي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، وحمدي فتحي، ومحمد حمدي، وفي الوسط مروان عطية، أحمد سيد زيزو، ومحمود تريزيجيه ، وفي الهجوم إبراهيم عادل، محمد صلاح، ومصطفي محمد.

وعلى دكة البدلاء كل من: "مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 20 نقطة من 8 مواجهات، فيما يأتى بوركينا فاسو فى الوصافة برصيد 15 نقطة.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: "محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني ، أحمد عيد، رامي ربيعة ، خالد صبحي ، ياسر إبراهيم ، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر ، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، محمد صلاح، مصطفي محمد، أسامة فيصل".

وكانت الإصابة قد تسببت في غياب بعض اللاعبين عن القائمة، بينهم عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور وصلاح محسن ومحمود عبدالحفيظ زلاكة.

على صعيد المواجهات المباشرة، التقى منتخب مصر مع جيبوتي في 3 مناسبات سابقة، وحقق فيهم الفوز جميعا بنتائج 4-0 و4-0 و6-0 ليسجل رقما قياسيا في التهديف، محافظا على نظافة شباكه في جميع المواجهات التي جمعته بالمنتخب الجيبوتي.

وسيحصد منتخب مصر مكاسب مالية ضخمة حال تأهله إلى بطولة كأس العالم 2026، حيث سيحصل على 10.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ووفقاً للمعايير المالية المعتمدة، يحصل كل منتخب متأهل إلى كأس العالم على مبلغ 1.5 مليون دولار كمساهمة أولية تُصرف قبل انطلاق البطولة، لتغطية تكاليف المعسكرات التدريبية، والسفر، والاستعدادات اللوجستية.

كما سيضمن منتخب مصر الحصول على 9 ملايين دولار على الأقل بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، وهي المكافأة التي تُمنح لكل منتخب يشارك في الدور الأول، حتى لو لم يتأهل إلى الأدوار التالية، ليصل مجموع المكافآت مبدئياً إلى 10.5 مليون دولار.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخامس من ديسمبر المقبل موعداً لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".