العالم اليوم - برشلونة يرفض طلبا لفريق إسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر برشلونة يرفض طلبا لفريق إسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - رفض نادي برشلونة الإسباني طلبا لفريق كرة سلة إسرائيلي لاستغلال منشآته الرياضية للتدريب، مبررا ذلك بـ"الحفاظ على النظام العام، في ظل تصاعد التوترات بسبب الحرب في غزة.

وأكد مصدر من داخل النادي لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أن النادي رفض طلب فريق "هبوعيل القدس" لكرة السلة.

وأرجع النادي الكتالوني قراره لأسباب لـ"وجستية ولحفظ النظام العام"، مؤكدا أنه لن يسمح للفريق الإسرائيلي بالتدريب في قاعة "بالاو بلوغرانا" قبل مباراته ضد فريق "باكسي مانريسا" في 15 من أكتوبر ضمن منافسات كأس أوروبا لكرة السلة.

وأوضح المصدر: "لا نريد مواجهة أي مشاكل"، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وأضاف أن تحضيرات مباراة فريق برشلونة لكرة اليد في دوري أبطال أوروبا ستبدأ في اليوم نفسه، مشيرا إلى أن فريق "مانريسا" سيضطر للسماح لمنافسيه باستخدام ملعبه للتدريبات.

وسيواجه فريق "فالنسيا باسكيت" الإسباني نادي "هبوعيل تل أبيب" الإسرائيلي في اليوم نفسه، في إطار منافسات دوري "يوروليغ" لكرة السلة.

والشهر الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز إلى استبعاد الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية الدولية.