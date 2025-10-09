نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- علم فلسطين بجوار العلم المصري في سماء شرم الشيخ تزامنًا مع إعلان وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت سماء مدينة شرم الشيخ اليوم مشهدًا رمزيًا مؤثرًا، حيث ارتفع علم فلسطين إلى جانب العلم المصري، في لحظة تزامنت مع إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد عامين من الحرب المدمّرة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر العلمين وهما يرفرفان معًا في سماء المدينة، بالتزامن مع تواجد الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني في شرم الشيخ للمشاركة في المفاوضات النهائية الخاصة باتفاق الهدنة، والتي جرت برعاية مصرية – قطرية – أمريكية.

وفي حدث وصفه المراقبون بـ "التاريخي"، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انتهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن "العالم شهد اليوم لحظة تجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب"، مشيرًا إلى أن اتفاق شرم الشيخ يمثل بداية مرحلة جديدة من السلام العادل والاستقرار الإقليمي.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة؛ هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار."

علم فلسطين بجوار العلم المصري في سماء شرم الشيخ

ويُعد رفع علم فلسطين بجانب العلم المصري رمزًا للتضامن العربي والدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.