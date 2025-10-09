نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات عارمة في شوارع غزة بوقف الحرب.. وهتافات شكر للرئيس السيسي والجيش المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت شوارع قطاع غزة أجواءً احتفالية غير مسبوقة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث خرج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع تعبيرًا عن فرحتهم بانتهاء الحرب بعد عامين من القصف والمعاناة، مرددين هتافات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري تقديرًا للدور المصري المحوري في التوصل إلى الاتفاق التاريخي.

وامتلأت الميادين الرئيسية في مدينة غزة وخان يونس بالمواطنين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية والمصرية، بينما علت أصوات التكبيرات والهتافات في أرجاء القطاع، وسط مشاهد مؤثرة لأطفال خرجوا إلى الشوارع يحتفلون ويغنون بعد عامين من الحرب.

وردد المواطنون هتافات مؤثرة أبرزها: "تحيا مصر" و"شكرًا للرئيس السيسي والجيش المصري"، مؤكدين أن مصر كانت وما زالت الدرع العربي الحامي لفلسطين، وأن موقفها الثابت وجهودها السياسية والإنسانية ساهمت بشكل حاسم في وقف العدوان وإنقاذ آلاف الأرواح.

وقال أحد المشاركين في الاحتفالات: "كل الشكر لمصر العروبة على جهودها الصادقة، والرئيس السيسي هو رجل المواقف الصعبة، وقف إلى جانبنا في أحلك اللحظات، ولا ننسى دور الشعب المصري العظيم الداعم لنا دائمًا".

كما وجه المواطنون تحية تقدير لكل الوسطاء الذين أسهموا في تحقيق الهدنة، وعلى رأسهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدين بالدور الدبلوماسي المصري الذي قاد المفاوضات حتى تم توقيع الاتفاق.

وفي المقابل، شهدت تل أبيب في إسرائيل أيضًا احتفالات جماهيرية عقب الإعلان الرسمي عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث رفع المحتفلون الأعلام الأمريكية ورددوا شعارات شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدوره في رعاية خطة السلام الجديدة التي أنهت الحرب.

ويُعد هذا الاتفاق محطة فارقة في تاريخ الصراع، إذ أنهى عامين من الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة وإعادة الإعمار بدعم إقليمي ودولي واسع.