عاجل- من الخيام إلى الركام، سكان غزة يعودون إلى ديارهم المدمرة بإرادة لا تُقهر

أحمد جودة - القاهرة - بعد شهور طويلة من القصف والنزوح، والعيش في مراكز الإيواء والخيام، بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة، وخاصة في شمال القطاع، بالعودة إلى مناطقهم الأصلية، وسط مشهد إنساني بالغ القسوة، لكنه لا يخلو من الأمل، هذه العودة لم تكن إلى بيوت آمنة كما يتمنى الإنسان، بل كانت إلى أنقاض منازل، وركام مدن، ومشاهد دمار لم تُبقِ حجرًا على حجر.

حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن أكثر من 300،000 فلسطيني شرعوا في العودة إلى شمال القطاع منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم توقيعه مؤخرًا في شرم الشيخ برعاية مصرية وقطرية وأمريكية، وهو ما مهّد لفتح المعابر جزئيًا وعودة السكان تدريجيًا إلى مناطقهم الأصلية.



لا ماء ولا كهرباء.. دمار أكثر من 60% من البنية السكنية في غزة

العودة كانت محفوفة بالمخاطر؛ فلا بنية تحتية صالحة، ولا ماء، ولا كهرباء، في ظل دمار يقدّر بأنه طال أكثر من 60% من البنية السكنية في غزة، وفقًا لتقارير من الأمم المتحدة والأونروا، ورغم ذلك، فضل كثيرون العودة على البقاء في الملاجئ ومراكز الإيواء التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

المشهد في غزة اليوم هو مزيج من الألم والصمود؛ أطفال يلهون بين الأنقاض، نساء ينظفن ما تبقى من غرف مهدّمة، وشيوخ يجلسون على كراسٍ مكسورة أمام بيوت لم تعد تصلح للسكن ومع ذلك، فإن روح التمسك بالأرض والعودة إلى الجذور تطغى على كل شيء، قال أحد العائدين في مقابلة مع الجزيرة: "حتى لو عدنا إلى ركام، فهذه أرضنا وبيوتنا، ولن نكون لاجئين في وطننا."

وفي الوقت الذي تبذل فيه المؤسسات الدولية جهودًا لإدخال المساعدات وتوفير الإغاثة، فإن التحدي الأكبر يبقى في إعادة الإعمار، وتأمين الحياة الكريمة لمئات الآلاف من المواطنين الذين فقدوا كل شيء تقريبًا، لكنهم لم يفقدوا إرادتهم في الحياة.

