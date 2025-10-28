اليوم .. انطلاق الجولة الخامسة من دوري جندال لكرة القدم

مسقط ـ العُمانية : تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري جندال للموسم الكروي 2025 / 2026م بإقامة مباراتين، تجمع الأولى النهضة مع صور على مجمع البريمي الرياضي عند الساعة الخامسة مساءً، فيما يلتقي في الثانية نادي عُمان مع الخابورة على مجمع الرستاق الرياضي في تمام الساعة 7:20 مساءً. وتتواصل المباريات غدٍ الخميس بثلاث مواجهات، حيث يلتقي ظفار مع سمائل على مجمع السعادة الرياضي عند الساعة 5:15 مساءً، وعبري مع صحار على مجمع البريمي الرياضي عند الساعة 6:05 مساءً، فيما يواجه الرستاق نادي صحم على مجمع الرستاق الرياضي عند الساعة 7:30 مساءً. ويتصدر النهضة جدول الترتيب برصيد 10نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن السيب، فيما يأتي بهلاء والشباب وعُمان خلفهما برصيد 9 نقاط لكلٍ منهم، بينما يسعى الرستاق إلى تحقيق أولى نقاطه في المسابقة بعد أربع خسائر متتالية.

