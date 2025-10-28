سواحل المصنعة تشهد انطلاق سباقات بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست

فـي أجواء تنافسية

انطلقت أمس الأول أولى سباقات بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست 2025 التي تنظمها عُمان للإبحار بالتعاون مع اللجنة العُمانية للرياضات البحرية والاتحاد الدولي لقوارب الأوبتمست (IODA)، بمشاركة 180 بحّارًا وبحّارة من 25 دولة تمثل قارتي آسيا وأوقيانوسيا، وذلك في مدرسة المصنعة للإبحار الشراعي بمنتجع بارسيلو المصنعة. شهدت منافسات اليوم الأول أجواءً مثالية ورياحاً مستقرة أسهمت في انطلاق التصفيات التأهيلية بنجاح، والتي تمتد على مدى يومين لتحديد المجموعات النهائية (الذهبية، الفضية، والبرونزية). وقد جرى تقسيم البحّارة المشاركين إلى ثلاث مجموعات ملوّنة بالأحمر والأصفر والأزرق، يتنافس كلٌ منها في أربعة سباقات تأهيلية لتحديد ترتيب المتأهلين إلى المرحلة التالية من البطولة.

تُعد هذه المرحلة محطةً حاسمة في مشوار البطولة، إذ يتم في ختامها اختيار البحّارة المتأهلين إلى المجموعة الذهبية التي تضم نخبة المتنافسين على المراكز الأولى، فيما تتواصل المنافسات بين بقية المشاركين في المجموعتين الفضية والبرونزية. وستختتم البطولة بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات الفردي بالمجموعة الذهبية، إلى جانب إعلان نتائج سباقات الفرق وتكريم الأبطال على مستوى قارة آسيا وقارة أوقيانوسيا وكذلك فئة الفتيات خلال الحفل الختامي.

وتتواصل التصفيات التأهيلية لاستكمال السباقات الأربعة قبل الانتقال إلى سباقات الفرق التي تقام اليوم (الأربعاء)، تليها المنافسات النهائية يومي الخميس والجمعة لتحديد أبطال الفئات المختلفة، بما في ذلك فئات آسيا وأوقيانوسيا والفتيات والترتيب العام إلى جانب فئة الفرق.

كفاءة تنظيمية

وأوضح نواف بن يعقوب الغداني، مدير سباقات البطولة، أن نجاح أي سباق يعتمد على دقة التحضير والالتزام بالقوانين الدولية المنظمة للبطولة، قائلاً: «نبدأ عملنا من خلال إعداد قائمة تعليمات السباقات التي تتضمن جميع القوانين والأنظمة والمعدات والمتطلبات اللازمة لضمان تنظيم سباقات ناجحة. بعد ذلك نتأكد من جاهزية جميع التفاصيل الفنية مثل ألوان العوامات وعدد القوارب والطاقم، والأجهزة الإلكترونية الخاصة بقياس سرعة الرياح واتجاهها. كما نجري يوماً تجريبياً قبل انطلاق المنافسات للتأكد من جاهزية الأدوات والأنظمة المستخدمة خلال السباقات. وخلال أيام المنافسة يتم تسجيل جميع الانطلاقات وخطوط النهاية بدقة، وفي حال وجود أي تظلمات يكون فريق إدارة السباقات جاهزاً لتقديم الأدلة والتقارير التي تساعد لجنة التحكيم على اتخاذ القرار المناسب». وأضاف الغداني: على مدى السنوات العشر الماضية، لم نواجه أي إشكالات تنظيمية تُذكر، ويُشيد الجميع بمستوى أداء الفريق العُماني الذي يدير السباقات باحترافية عالية، مما يعكس كفاءة الكادر الوطني في هذا المجال. وتُخصص الأيام الثلاثة التي تسبق انطلاق البطولة للتدريبات الرسمية لجميع الفرق، حيث يتم خلالها توفير كل ما تحتاجه من معدات ومعلومات حول طبيعة التيارات البحرية وسرعة الرياح، بما يساعدها على الاستعداد الأمثل قبل بدء السباقات الرسمية.

استعدادات جيدة

وخلال حديثهم عن منافسات اليوم الأول، عبّر عددٌ من البحّارة عن حماسهم الكبير للمشاركة في البطولة وتطلّعهم لتحقيق نتائج مميزة. قالت إيميرالد جاكوبسن من فريق أستراليا: «كانت الاستعدادات جيدة لهذه البطولة من خلال عدة معسكرات تدريبية مع الفريق لضمان جاهزيتنا الكاملة وتحقيق انطلاقة قوية. خضنا سباقاً واحداً يوم أمس وسط رياح خفيفة ومياهٍ متقطعة جعلت الإبحار أكثر تحدياً، لكن هدفنا هو تقديم أفضل أداء ممكن والاستفادة من خبرتنا المتنامية هنا في عُمان. التنظيم رائع، والموقع متميز، ورغم حرارة الطقس، إلا أن التجربة كانت مذهلة حتى الآن». وقال برناردو من فريق البرازيل: «من الرائع أن نكون هنا في سلطنة عُمان، فالأجواء والتنظيم وظروف الإبحار ممتازة للغاية، كانت سباقات الأمس صعبة بسبب تغيّر اتجاه الرياح، لكنها كانت تجربة تعليمية مفيدة لي وللفريق. هدفنا في هذه البطولة هو الحفاظ على أداء متوازن، والتطور في كل سباق، واكتساب أكبر قدر ممكن من الخبرة أثناء المنافسة مع نخبة البحّارة الشباب في القارة. نحن نستمتع كثيراً بوقتنا هنا ونقدّر حفاوة الاستقبال من الجميع».

أما خليفة بن خالد اليافعي من منتخب قطر فقال: «سعيد جداً بالمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست هنا في سلطنة عُمان. كانت سباقات الأمس جيدة رغم تغيّر الرياح في بعض الفترات، وتمكّنا من تقديم أداء جيد ونتائج مشجعة. هدفنا هو الاستمرار في التحسّن من سباقٍ إلى آخر واكتساب المزيد من الخبرة في هذه المنافسات القوية التي تمنحنا فرصة ثمينة للتعلّم والاحتكاك بأفضل البحّارة»، فيما قال البحّار العُماني محمد القاسمي: «استفدنا كثيراً من التدريبات السابقة، واليوم كانت البداية قوية، وهدفنا التأهل إلى المجموعة الذهبية ومواصلة الأداء بثبات حتى اليوم الختامي».

وتقام البطولة بتنظيم من عُمان للإبحار بالتعاون مع اللجنة العُمانية للرياضات البحرية والاتحاد الدولي لقوارب الأوبتمست (IODA)، وبدعمٍ من QNB عُمان بصفته الراعي الذهبي، إلى جانب مزون للألبان ومياه تنوف ومنتجع بارسيلو المصنعة والمشغل الوطني للسفر بصفة رعاة برونزيين.

التأثيرات الجوية ومعايير السلامة

تحدث الغداني عن تأثير العوامل الجوية على سير المنافسات، موضحاً: «بكل تأكيد تؤثر الأحوال المناخية في مجريات السباقات، فهناك حدود آمنة لسرعة الرياح وارتفاع الموج، وإذا تجاوزت هذه الحدود يتم تأجيل السباقات حفاظاً على سلامة البحّارة، فالأمن والسلامة أولوية في جميع الفعاليات التي ننظمها. وفي حال تعذّر استكمال جميع السباقات بسبب الأحوال الجوية، يتم اعتماد نتائج الأيام السابقة شريطة استيفاء الحد الأدنى المطلوب من السباقات».

مشاركة واسعة للفريق العماني

يشارك الفريق العُماني بعشرة من بحّاريه الناشئين هم: محمد البلوشي، حبيب الحسني، الخليل الفوري، محمد القاسمي، خالد السريحي، هود النوفلي، خميس المشايخي، هديل المشيفرية، ترتيل الحسنية، وليان الرزيقية، إلى جانب مشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي ودول من أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا، في مشهدٍ يعكس الطابع العالمي للبطولة وتنوّع الدول المشاركة.

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في البطولة 180 بحّارًا وبحّارة من مختلف دول العالم، إضافةً إلى الطواقم الفنية والإدارية والمدربين المرافقين للوفود. وتتراوح أعمار البحّارة بين 8 و15 عاماً، وهي الفئة العمرية المعتمدة للمنافسة في فئة قوارب الأوبتمست المخصصة للناشئين في رياضة الإبحار الشراعي.