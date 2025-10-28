العالم اليوم - لبنان.. الرئيس عون يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. الرئيس عون يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 05:16 مساءً - استقبل الرئيس اللبناني، جوزيف عون بعد ظهر الثلاثاء في قصر بعبدا، رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن محمود رشاد، يرافقه وفد، وذلك بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي.

في مستهل اللقاء، نقل الوزير رشاد إلى الرئيس عون تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو الاستقرار.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيما في الجنوب والوضع في غزة.

وأعرب الوزير رشاد عن استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب وإنهاء الاضطرابات الأمنية، مجددًا تأكيد دعم مصر الدائم للبنان.

من جهته، حمّل الرئيس عون الوزير رشاد تحياته إلى الرئيس السيسي، شاكرا دعم مصر المتواصل للبنان في مختلف المجالات، ومرحبا بأي جهد مصري يُسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الاستقرار إلى البلاد.