مستقبل وطن يواصل دعمه لمرشحي القائمة الوطنية في المحافظات (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 05:24 مساءً - يواصل حزب مستقبل وطن تنظيم سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية بعدد من المحافظات، لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأكد قيادات الحزب خلال الفعاليات أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا، مشيرين إلى أن الحزب يسعى من خلال برامجه ومرشحيه إلى دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وشهدت المؤتمرات حضورًا جماهيريًا واسعًا، حيث أعرب المواطنون عن دعمهم وثقتهم في مرشحي الحزب، مؤكدين حرصهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة لتحقيق مزيد من الاستقرار والإنجازات.