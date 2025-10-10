نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|نتنياهو: سنبقى في غزة حتى تلقي حماس سلاحها بالكامل.. والرهائن سيعودون قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى متمركزًا داخل قطاع غزة حتى تُجبر حركة حماس على نزع سلاحها بالكامل، مشيرًا إلى أن هذا الوجود يشكل "ضغطًا مستمرًا" لتحقيق أهداف إسرائيل الأمنية.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة: "حماس وافقت على الاتفاق بعدما شعرت أن السكين على رقبتها. الجيش سيواصل السيطرة على المواقع الحيوية داخل غزة، ولن نغادر حتى تحقيق الأمن الكامل".

ضربات ضد "المحور الإيراني"

أضاف نتنياهو أن الحرب الأخيرة على غزة وجّهت، حسب تعبيره، "ضربة قوية للمحور الإيراني"، مشيرًا إلى أن حماس تمثل جزءًا أساسيًا من هذا المحور الذي تقوده إيران، وأن العمليات العسكرية الإسرائيلية استهدفت هذا الارتباط الإقليمي.وأوضح: "كان هدفي طوال الوقت هو ضمان أمن إسرائيل، وإعادة المختطفين، والتصدي لصواريخ إيران وأذرعها، وفي مقدمتها حماس".

الضغوط الداخلية والخارجية

اعترف نتنياهو بأنه واجه ضغوطًا شديدة من داخل إسرائيل وخارجها خلال فترة الحرب، لكنه شدد على أنه لم يتراجع عن الأهداف المعلنة للحملة العسكرية، وعلى رأسها استعادة الرهائن الإسرائيليين وضمان تفكيك قوة حماس العسكرية.

الرهائن: بين الحياة والموت

وفي ما يخص ملف الرهائن، كشف نتنياهو أن من بين المحتجزين في قطاع غزة، هناك 20 رهينة لا يزالون على قيد الحياة، بينما تأكد مقتل 28 آخرين. وأكد التزام حكومته بإعادتهم جميعًا، قائلًا: "قلت لعائلات الرهائن إنني لن أتنازل عن أي منهم، وهذا ما حصل. عودتهم باتت قريبة."

تطلعات لتوسيع "دائرة السلام"

أنهى نتنياهو كلمته بالتأكيد على نية إسرائيل توسيع نطاق العلاقات الدبلوماسية مع دول المنطقة، في إطار ما وصفه بـ "توسيع دائرة السلام"، رغم الوضع الأمني المتوتر، مشيرًا إلى أن الخطوات القادمة ستركز على "تعزيز الردع والسلام الإقليمي".