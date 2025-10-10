العالم اليوم - لماذا انخفضت أسعار الكاكاو لأدنى مستوى لها في 20 شهراً؟

انتم الان تتابعون خبر لماذا انخفضت أسعار الكاكاو لأدنى مستوى لها في 20 شهراً؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - تشهد سوق الكاكاو العالمي انعطافة حادة بعد موجة ارتفاع قياسية استمرت قرابة عامين، ليعود إلى مستويات لم يسجلها منذ 20 شهراً تقريباً.

يأتي هذا التحول بعد فترة من التقلّبات العنيفة التي دفعت الأسعار إلى ذرى تاريخية وأثقلت كاهل مصنّعي الشوكولاتة حول العالم.

تتصاعد في الأوساط الاقتصادية تساؤلات حول مستقبل هذه السلعة الزراعية الحيوية، في ظل مزيج معقد من العوامل التي تشمل تغيّرات الطقس، وتراجع الطلب الصناعي، والتحولات في مراكز المضاربة بالأسواق العالمية. وتُظهر مؤشرات التداول الأخيرة حالة فتور واضحة في الزخم الذي كان يغذي الصعود السابق.

يأتي هذا التراجع في وقت بدأت فيه ملامح انفراج تدريجي تظهر في مناطق الإنتاج الرئيسية بغرب أفريقيا، مع تحسن الظروف المناخية وتزايد التوقعات بموسم حصاد أكثر وفرة، ما يُعيد رسم خريطة توازن العرض والطلب في واحدة من أكثر الأسواق الزراعية حساسية في العالم.

بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن:

أسعار الكاكاو هبطت إلى أدنى مستوى لها في 20 شهراً، مما أنهى ارتفاعا دراماتيكياً استمر عامين دفع السوق إلى مستويات قياسية وضغط على مصنعي الشوكولاتة في جميع أنحاء العالم.

بلغ سعر الكاكاو في نيويورك هذا الأسبوع حوالي 6,150 دولاراً للطن، بانخفاض عن ذروته في ديسمبر التي تجاوزت 12,000 دولار.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الكاكاو في لندن، التي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً في الأشهر الأولى من العام الماضي، بنحو 58 بالمئة عن ذروتها في أبريل 2024، والتي بلغت 4,262 دولاراً.

ويقول المحللون إن هذا التراجع يعكس انخفاضاً في طلب المستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى توقعات بموسم حصاد أفضل نظراً لتحسن الأحوال الجوية وارتفاع الأسعار المضمونة حكومياً في غرب أفريقيا. إضافةً إلى ذلك، قام المضاربون الذين كانوا يستغلون موجة الارتفاع سابقاً بتصفية مراكزهم مؤخراً، ويراهن الكثيرون منهم الآن على انخفاض الأسعار.

ونقل التقرير عن محلل السلع في رابوبانك، أوران فان دورت، قوله:

"شهدنا ارتفاعات هائلة لم تكن مستدامة على المدى الطويل".

"كانت الأسعار تتراجع معظم العام، "ولكنها، تحديداً منذ منتصف أغسطس، كانت في اتجاه هبوطي تدريجي".

يُمثل هذا البيع تراجعًا حادًا بعد صدمة العرض عام 2022 في ساحل العاج وغانا، اللتين تُنتجان معًا حوالي 60 بالمئة من الكاكاو العالمي. وقد أدى الجفاف والأمراض وسنوات من نقص الاستثمار من قِبل المزارعين الذين عجزوا عن شراء الأسمدة أو استبدال الأشجار القديمة إلى ارتفاع حاد في أسعار العقود الآجلة.

وقد بدأت مخاوف نقص المعروض تتلاشى الآن؛ فقد عادت الأمطار بعد موسم الجفاف المبكر غير المعتاد الذي شهده العام الماضي، مما قلل من خطر فشل محصول آخر.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يُنتج حصاد موسم 2025-2026، الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، فائضًا في المعروض يفوق الطلب العالمي، وفق تقرير الصحيفة.

أبرز الأسباب

من جانبه، خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، يقول لموقع "اقتصاد دوت الخليج":

أسواق الكاكاو العالمية تشهد تراجعاً ملحوظاً؛ لتفقد الأسعار أكثر من نصف قيمتها حالياً مقارنة بمستويات ديسمبر الماضي، في انعكاس مباشر لتراجع الطلب وتحسّن الإنتاج وانحسار المضاربات.

ويُرجع الخفاجي هذا الهبوط الحاد إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:

تراجع الطلب الصناعي (بسبب ارتفاع الأسعار) على الكاكاو، إذ انخفضت عمليات الطحن -التي تُعدّ المؤشر الرئيس لاستهلاك مصانع الشوكولاتة- في أوروبا وآسيا، كما قلّصت شركات كبرى مثل مارس ونستله وليندت إنتاجها أو أحجام عبواتها بعد الارتفاع الكبير في تكاليف المواد الخام العام الماضي.

تحسّن ظروف الإنتاج في غرب إفريقيا بعد عامين من الجفاف، حيث شهدت دول رئيسية مثل ساحل العاج زيادة في الإنتاج ورفعت الحكومات الأسعار المضمونة للمزارعين لتحفيز التصدير الرسمي، وسط توقعات بأن يحقق موسم 2025–2026 فائضاً طفيفاً مقارنة بالسنوات السابقة.

انسحاب المضاربين من السوق بعد موجة المكاسب القياسية، ما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة في بورصات السلع العالمية مع تراجع السيولة وضعف شهية المخاطرة.

ويختتم الخفاجي حديثه بالإشارة إلى أن التقديرات الصادرة عن مؤسسات مالية دولية ترجّح استقرار الأسعار ضمن نطاق متوسط بين 5,000 و7,000 دولار للطن حتى نهاية العام، مع احتمالات تعافٍ تدريجي خلال 2026 إذا ما عاد الطلب العالمي إلى النمو.

ضعف الزخم

ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن محللي سيتي بنك، قولهم في مذكرة، إن مديري الأموال يتخذون حالياً أحد أضعف المراكز المضاربية في تاريخ سوق الكاكاو، موضحين أن البيانات تشير إلى زخم ضعيف وإلى أن السلعة تُظهر إشارة بيع مفرط.

وفي السياق ذاته، أكد محللو سوسيتيه جنرال أن عقود الكاكاو المتداولة في بورصة لندن أصبحت في حالة "بيع مفرط للغاية"، مضيفين في مذكرة للعملاء أن مديري الأموال تحوّلوا هذا الأسبوع إلى صافي مراكز مدينة (رهان على الهبوط)، وأن مراكزهم القصيرة بلغت أعلى مستوى منذ أغسطس 2022، ما يجعل السوق عرضة بشدة لعمليات تغطية المراكز القصيرة.

وأشاروا إلى أن الكاكاو في بورصة نيويورك يواجه الوضع نفسه من حيث قابلية التعرض لتغطية المراكز القصيرة، وإن لم يكن بنفس حدة العقود المتداولة في لندن.

ويُقصد بتغطية المراكز القصيرة قيام المستثمرين بشراء الأصل الذي سبق أن باعوه على المكشوف لإغلاق مراكزهم، وهي عملية قد تؤدي إلى تحقيق ربح أو خسارة، لكن في حال ارتفاع الأسعار فإن تسارع عمليات الشراء لتغطية تلك المراكز قد يخلق ما يُعرف بالضغط الشرائي الذي يدفع الأسعار إلى مزيد من الصعود.

من جانبهم، كتب استراتيجيون في جي بي مورغان في مذكرة هذا الأسبوع أن مؤشرات التعافي بدأت تظهر بالفعل، موضحين أن أسواق الكاكاو شهدت هبوطاً حاداً خلال الأسبوع بعدما رفعت حكومتا ساحل العاج وغانا أسعار الشراء من المزارعين، ما تسبب في واحدة من أكبر الخسائر الأسبوعية هذا العام عقب انطلاق مبيعات المحصول الجديد.

لكنهم أشاروا في المقابل إلى أن إجمالي العقود المفتوحة في العقود والخيارات بسوق الكاكاو بدأ يرتفع من مستويات متدنية تاريخياً ليعود إلى مستويات شوهدت في فبراير 2025، وهو الشهر الذي تجاوزت فيه العقود الآجلة للكاكاو في الولايات المتحدة مستوى عشرة آلاف دولار للطن في بعض الفترات.

تحسن الظروف المناخية

وإلى ذلك، يقول الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إن الانخفاض الأخير في أسعار الكاكاو يعود أساساً إلى زيادة الإنتاج في الدول المنتجة نتيجة تحسّن المناخ والظروف الزراعية الملائمة خلال الفترة الماضية.

ويضيف أن عدة عوامل أسهمت في تراجع الأسعار، أبرزها تحسن الأحوال المناخية في مناطق الزراعة الرئيسة، ما أدى إلى زيادة المحصول وارتفاع المعروض العالمي، في مقابل تراجع الطلب، وهو ما شكّل ضغطاً هبوطياً واضحاً على الأسعار.

كما يشير إلى أن التوقعات المسبقة بانخفاض الأسعار دفعت العديد من المستثمرين والمضاربين إلى التريّث في الشراء، ما عمّق من وتيرة التراجع، في حين أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في مراحل سابقة، وإن أدى مؤقتاً إلى رفع الأسعار، فإنه أضعف الطلب لاحقاً وساهم في عودة الأسعار إلى الانخفاض.