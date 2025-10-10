القاهرة - محمد ابراهيم -



انطلقت مساء اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفالية خاصة بمناسبة مرور 37 عامًا على افتتاح الأوبرا، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

37 عامًا من الإبداع.. الأوبرا المصرية تحتفل بعطائها الفني ووزير الثقافة يكشف عن احتفالية أكتوبر المقبلة

واستهل الحفل بكلمة للدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا، أعقبها كلمة وزير الثقافة الذي أعرب عن سعادته بما تقدمه الأوبرا من إبداع فني متجدد، واصفًا إياها بأنها “درس في الجمال والإبداع الرفيع”، كما أعلن الوزير أن الاحتفالية المقبلة ستقام في واحة الثقافة بمدينة السادس من أكتوبر، في إشارة إلى التوسع المستقبلي في المشروعات الثقافية الكبرى.

وشهدت الفقرة الفنية الأولى عزف مقطوعة “نبتدي منين الحكاية” بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وسط تفاعل وإعجاب كبير من الحضور.

يُذكر أن دار الأوبرا المصرية افتُتحت في 10 أكتوبر 1988، وتضم سبعة مسارح: الكبير، الصغير، المكشوف، مسرح الجمهورية، معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وأوبرا دمنهور بالبحيرة.

ومنذ افتتاحها، لعبت الأوبرا دورًا محوريًا في إثراء الحياة الفنية في مصر، لتصبح منارة ثقافية يقصدها الجمهور من مختلف الفئات، ومركزًا يجمع بين الإبداع المحلي والعالمي. كما أتاحت فرصًا للفنانين الشباب لتقديم أعمالهم وتجاربهم المتفردة، إلى جانب العروض الجادة من باليه وأوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية، فضلًا عن الصالونات الثقافية والمعارض والمهرجانات.