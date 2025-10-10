عاجل- السيسي: مصر تدعم دور الأمم المتحدة والأونروا في غزة وتؤكد التزامها بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يجدد دعم مصر للمنظمات الدولية العاملة في غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تدعم بشكل كامل دور وكالات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في قطاع غزة وفي الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أهمية استمرار الدور التاريخي للأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة.