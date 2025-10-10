القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك الفنان سامح حسين جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورًا جمعته بأسرته أثناء أدائهم مناسك العمرة، حيث ظهر في أجواء من السكينة والخشوع، وعلّق قائلًا: “مدينة الحبيب مدينة رسول الله، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الوهاب".

سامح حسين يؤدي مناسك العمرة بصحبة عائلته

تكريم سامح حسين في مهرجان الإسكندرية

وجاء هذا الظهور بعد أيام قليلة من تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن دوره في فيلمه الأخير «استنساخ»، الذي طُرح بدور العرض خلال شهر أبريل الماضي.



وشهد المهرجان إقامة ندوة خاصة للفيلم، شارك فيها سامح حسين إلى جانب مؤلف ومخرج العمل عبد الرحمن محمد، حيث ناقشا الفكرة التي يطرحها الفيلم، وما يتناولُه من قضايا معاصرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياة الإنسان.

فكرة الفيلم وتفاصيل العمل

يُذكر أن فيلم «استنساخ» تم تصويره العام الماضي، وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، وبطولة سامح حسين وهبة مجدي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات المتسارعة للتكنولوجيا الحديثة ونظارات الواقع الافتراضي (VR)، ودورها في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية وخلق مساحة جديدة بين الواقع والخيال.