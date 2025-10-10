نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يعلق على عدم فوز ترامب بجائزة "نوبل" للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البيت الأبيض على عدم فوز الرئيس دونالد ترامب بجائزة "نوبل" للسلام مؤكدا أن الرئيس سيواصل جهوده لإبرام اتفاقيات السلام حول العالم، والعمل على إنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب، رغم عدم حصوله على الجائزة، ما زال مؤمنا برسالته في تحقيق الاستقرار والسلام العالمي من خلال الدبلوماسية الفاعلة والمبادرات الجريئة.

وأكد أن ترامب "إنسان ذو قلب إنساني"، مشيرا إلى أن تصميمه وقدرته على اتخاذ القرارات الصعبة جعلاه شخصية استثنائية في المشهد السياسي العالمي.

وقال إن "الرئيس ترامب يتمتع بإرادة قوية لا تتزعزع، وإنه لا يوجد شخص آخر يمكنه تحريك الجبال بقوة عزيمته كما يفعل هو".

ويأتي هذا التصريح في سياق الجدل الدائر حول أسماء الشخصيات التي كان يتوقع ترشيحها لجائزة نوبل للسلام، حيث يرى مؤيدو ترامب أن إنجازاته الدبلوماسية، خصوصا في الشرق الأوسط، تستحق التقدير الدولي.

ويشار إلى أن الموعد النهائي لترشيحات جائزة نوبل للسلام لعام 2025 كان قد انتهى في 31 يناير، ما يعني أن أي إنجازات يحققها ترامب لاحقا ستُؤخذ بعين الاعتبار لجائزة عام 2026، وليس 2025.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة أعلنت لجنة "نوبل" منح جائزة السلام إلى المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي تعرف باسم "المرأة الحديدية في فنزويلا".