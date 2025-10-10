نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يبحث مع المستشار الألماني جهود إنهاء حرب غزة.. وميرتس يشيد بدور مصر ويدعم اتفاق شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني فريدريك ميرتس، تناول مستجدات الجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استعرض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من الشهر الجاري بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن الاتفاق جاء ثمرة تحركات مصرية مكثفة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة لوقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى القطاع.

رؤية مصر للمرحلة المقبلة

قدم الرئيس خلال الاتصال رؤية مصر للمرحلة التالية من الاتفاق، والتي ترتكز على تنفيذ بنود خطة السلام الشامل، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور ومكانة السلطة الفلسطينية، وضرورة تهيئة الظروف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي دعوة رسمية للمستشار الألماني للمشاركة في الاحتفالية التي تستضيفها مصر قريبًا بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في غزة، تأكيدًا على الدور المحوري لمصر في دعم السلام والاستقرار الإقليمي.

تقدير ألماني لدور مصر في تحقيق السلام

من جانبه، أعرب المستشار الألماني فريدريك ميرتس عن تقدير بلاده الكبير للدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر في سبيل التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، مشيدًا بـ "القيادة الحكيمة للرئيس السيسي" وجهوده في دفع الأطراف نحو حل سياسي.

كما أكد دعم ألمانيا الكامل للاتفاق وتطلعها لأن يشكل خطوة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة، معربًا عن تطلع برلين للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي تستعد مصر لاستضافته.

تعزيز العلاقات المصرية – الألمانية

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تطرق أيضًا إلى مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، فضلًا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقد أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.