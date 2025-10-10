نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: ترامب صادق في التزامه بإنهاء أزمة أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا والولايات المتحدة ملتزمتان بالمناقشات التي عقدت في ألاسكا، وأن نظيره الأمريكي دونالد ترامب ملتزم التزاما صادقا بإنهاء أزمة أوكرانيا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته الرسمية إلى طاجيكستان: "لم نفصح بشكل كامل عما نوقش في ألاسكا قلنا ببساطة إن الولايات المتحدة وروسيا متفاهمتان حول ما يجب أن تسعيا إليه لإنهاء هذا النزاع وبالوسائل السلمية".

وأضاف: "اتفقتُ مع ودونالد على ضرورة بحث هذه القضية في موسكو والتحدث مع زملائنا وحلفائنا لمناقشة هذه القضية وهو أكد لي الأمر نفسه. هذه قضايا معقدة تتطلب مزيدا من الدراسة، لكننا ملتزمون بالمناقشات التي جرت في أنكوريج".

وأشار إلى أن هناك اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة عبر وزارتي خارجية البلدين.

وأجرى الرئيسان بوتين وترامب في أغسطس الماضي محادثات في ألاسكا تمحورت حول سبل حل أزمة أوكرانيا، حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.