نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع علم مصر وصور السيسي في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت شوارع غزة اليوم رفع الفلسطينيين صور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر تعبيرا عن تقديرهم للموقف المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب مشاهد نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، رُفعت الأعلام المصرية على سيارات المواطنين الفلسطينيين، في وقت كانت المساعدات تتدفق إلى القطاع عبر الأراضي المصرية.

وأكد مشاركون أن هذه اللفتة تأتي عرفانًا بالدور الريادي الذي لعبته مصر في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى قيادة القاهرة للتحركات السياسية والإنسانية الرامية إلى إغاثة القطاع، لا سيما من خلال فتح معبر رفح لإدخال المساعدات العاجلة.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجددا عن تطلعه لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مصر ليشهد توقيع الاتفاق التاريخي حول قطاع غزة، في احتفالية تليق بالحدث.

جاءت تصريحات السيسي، خلال استقباله الخميس، في قصر الاتحادية بالقاهرة موفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ستيفن ويتكوف المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وبحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وبالجهود الحثيثة للرئيس الأمريكي ترامب في هذا الخصوص، مشيرا إلى تطلعه إلى الاحتفال بتوقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأشار المتحدث إلى توجيه المبعوثين الأمريكيين الشكر للرئيس السيسي وللأجهزة المصرية المعنية على ما تم القيام به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى الاتفاق، وقد نوها في هذا الصدد بقوة واستراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأكدا أن ترامب يقدر دور الرئيس السيسي في تسوية تلك الأزمة، وفي المنطقة بصفة عامة، كما يقدر الصداقة التي تجمعه به.