نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، في خطوة تأتي ضمن التفاهمات الأخيرة بشأن الملف الإنساني، حسب ما نقلته قناة العربية صباح اليوم السبت.

حملة فلسطينية تكشف أرقامًا صادمة حول جثامين الشهداء المحتجزة

وفي سياق متصل، أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 735 شهيدًا في مقابر الأرقام والثلاجات، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الحملة في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء الجمعة أن من بين الجثامين المحتجزة 256 شهيدًا في مقابر الأرقام، و479 شهيدًا منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى 86 شهيدًا من المعتقلين و67 طفلًا و10 شهيدات.

تقارير إسرائيلية: احتجاز أكثر من 1500 جثمان من غزة

وأشارت الحملة إلى أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشرت تقريرًا في 16 يوليو الماضي، ذكرت فيه أن جيش الاحتلال يحتجز في معتقل "سديه تيمان" نحو 1500 جثمان لشهداء من قطاع غزة، وهو ما يثير انتقادات واسعة من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.

توزيع جغرافي لجثامين الشهداء المحتجزة

وبيّن التقرير أن الجثامين المحتجزة تتوزع على مختلف المحافظات الفلسطينية على النحو التالي:

جنين: 21 شهيدًا

نابلس: 119 شهيدًا

قطاع غزة: 99 شهيدًا

الخليل: 85 شهيدًا

طولكرم: 63 شهيدًا

رام الله والبيرة: 51 شهيدًا

القدس: 49 شهيدًا

بيت لحم: 38 شهيدًا

طوباس والأغوار الشمالية: 38 شهيدًا

قلقيلية: 24 شهيدًا

سلفيت: 14 شهيدًا

أريحا والأغوار: 8 شهداء

أراضي الـ48: 14 شهيدًا

مخيمات لبنان: 7 شهداء

بلدان أخرى: 5 شهداء

وأكدت الحملة أن هذه الأرقام تشمل الجثامين الموثقة فقط، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك بكثير في ظل استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء وعدم الإفصاح الكامل عن أماكن دفنهم أو هوياتهم.