نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسى لـ خالد العنانى: الفوز باليونسكو يجسد التقدير الدولى لإرث مصر الحضارى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يُعد إنجازًا تاريخيًا يعكس التقدير الدولي العميق لإرث مصر الحضاري والثقافي ومكانتها الرائدة على الساحة العالمية.

الرئيس السيسي يستقبل المدير العام المنتخب لليونسكو

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لليونسكو، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل اللقاء بتجديد تهنئته للدكتور العناني على فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، بحصوله على تأييد 55 دولة من أصل 57 دولة، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.

تقدير دولي لمكانة مصر الثقافية والحضارية

وأوضح الرئيس السيسي أن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر دوليًا، ويجسد الثقة العالمية في قدرتها على الإسهام في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني.

كما أعرب الرئيس عن تقديره وامتنانه للدول التي دعمت المرشح المصري خلال الانتخابات، مؤكدًا أن مصر ستواصل دورها النشط في دعم القيم التي تمثلها منظمة اليونسكو من سلام، وحوار، وتعاون ثقافي وتعليمي.