نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- خالد العناني يشكر الرئيس السيسي على دعمه الكبير للفوز برئاسة اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن خالص شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا للدعم الكبير الذي قدمه له خلال حملة الترشح، مؤكدًا أن هذا الدعم كان عاملًا حاسمًا في تحقيق الفوز التاريخي لمصر برئاسة المنظمة.

الرئيس السيسي يجدد تهنئته لخالد العناني

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الدكتور خالد العناني بمقر رئاسة الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل اللقاء بتجديد تهنئته للدكتور العناني بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، بحصوله على تأييد 55 من أصل 57 دولة، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.

السيسي: فوز مصر باليونسكو إنجاز تاريخي

أكد الرئيس السيسي أن هذا الفوز يمثل إنجازًا تاريخيًا يعكس المكانة الرفيعة لمصر، ويجسد التقدير الدولي لإرثها الحضاري وثقافتها العريقة وإسهاماتها الفكرية، مشيرًا إلى أن انتخاب مرشح مصر لهذا المنصب الرفيع يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري في الثقافة والتعليم.

العناني: فوز مصر تتويج لجهود الدولة ومؤسساتها

من جانبه، عبّر الدكتور خالد العناني عن تقديره العميق للرئيس السيسي على ما قدمه من دعم وتوجيهات مستمرة، مشيدًا بجهود وزارة الخارجية وسفرائها وبعثة مصر لدى اليونسكو، وأعضاء حملته للترويج للترشح، مؤكدًا أن هذا الفوز هو تتويج لجهد وطني جماعي يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.