نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل خالد العناني بعد انتخابه مديرًا عامًا لليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الدكتور خالد العناني المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

تهنئة رئاسية وتقدير للكفاءة المصرية

وخلال اللقاء، قدم الرئيس السيسي تهنئته للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لليونسكو، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على تولي المناصب القيادية في أهم المنظمات الدولية.

وأشاد الرئيس بجهود العناني خلال فترة عمله وزيرًا للسياحة والآثار، وما قدمه من إسهامات في حماية التراث المصري والترويج للحضارة المصرية عالميًا، مشددًا على أن الدولة ستواصل دعمها الكامل له خلال فترة توليه منصبه الجديد.

العناني: مصر دائمًا حاضرة في العمل الدولي

من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني عن تقديره العميق للرئيس السيسي على دعمه المتواصل، مؤكدًا أن مصر ستظل شريكًا فاعلًا في منظومة العمل الثقافي والعلمي الدولي، وأنه سيعمل على تعزيز دور اليونسكو في حماية التراث العالمي، ودعم التعليم والثقافة والابتكار في الدول النامية.

حضور ودعم رسمي من الخارجية

جاء اللقاء بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، الذي أكد أن انتخاب العناني يمثل نجاحًا للدبلوماسية المصرية، ويعزز من مكانة مصر في المحافل الدولية، خصوصًا في المجالات الثقافية والتعليمية.